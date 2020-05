"Era nebun si atunci, zicea ca o sa ajunga mare antrenor!" Dezvaluiri despre Sumudica de la un jucator pe care l-a antrenat in Liga 1

Nuno Viveiros, care a jucat in Romania, in perioada 2008-2016, si-a amintit acum de cateva momente haioase de care a avut parte alaturi de cel care l-a antrenat la FC Brasov, Marius Sumudica.

"Era un personaj incredibil. Vorbea portugheza pentru ca jucase si el la Madeira cand eram eu mic. A fost un antrenor foarte bun. De atunci ne spunea intotdeauna ca o sa ajunga el mare antrenor. Ca o sa ajunga sus, la echipe mari din afara si uite ca a ajuns in Turcia si face treaba bun acolo. Sumudica era nebun si atunci. Un personaj!"

De asemenea, Viveiros a mai punctat, intr-o declaratie pentru Prosport, ca Sumudica stie sa vorbeasca pe limba jucatorilor. "Are o maniera de a lucra care tine grupul unit si asta e foarte important. Antrenorii, acum, mai mult decat tactic trebuie sa stie sa vobeasca cu jucatorii, sa-i tina aproape. Sumudica stie sa aiba o relatie foarte buna cu jucatorii. Si cu cine joaca, si cu cine nu joaca. Asta e mai important decat tactica la un moment dat."

La 4 ani de la intoarcerea in Portugalia, Nuno Viveiros a marturisit ca este mandru de evolutia lui in Liga I.

"Romania a fost o parte importanta din viata mea si am ramas cu multe amintiri frumoase. Cand ma uit in spate, sunt mandru de ce am realizat in Romania. La un moment dat, eram al treilea strain ca numar de meciuri in Liga I."

Mijlocasul portughez, acum in varsta de 36 de ani, a evoluat in Romania la Poli Iasi, FC Brasov, FC Vaslui si Universitatea Cluj.