"Ma simt pe jumatate turc. L-am sunat pe Fatih Terim!" Ce a discutat Marius Sumudica cu fostul selectioner al Turciei

Marius Sumudica a avut o discutie telefonica cu Fatih Terim, fostul selectioner turc.

Fatih Terim, actualul antrenor al lui Galatasaray, a fost infectat cu coronavirus, dar si-a revenit pe 30 martie si a fost externat, urmand sa mai stea izolat la domiciliu.

Marius Sumudica a fost printre primii care s-au interesat de starea lui Terim. Desi sunt rivali in campionatul Turciei, Sumudica fiind antrenorul lui Gaziantep, romanul l-a sunat personal pe fostul selectioner al Turciei sa se intereseze de starea sa de sanatate. Terim a antrenat Turcia in trei perioade, distincte, reusind 70 de victorii ca selectioner.

"Am incredere in Ministerul Sanatatii, in Federatie, in Guvern si presedinte. Vor lua cea mai buna decizie si aceasta va fi, dupa parerea mea, sa continuam. Atunci cand Fatih Terim a fost externat m-am numarat printre cei care l-au sunat. Sunt bucuros ca s-a facut bine. Le doresc tuturor numai bine.

In acelasi timp trebuie sa invatam sa traim cu acest virus. Evident ca vor fi contacte in timpul meciurilor, noi nu jucam tenis sau sah.", a spus Sumudica pentru beIN Sports.

Sumi este antrenorul lui Gaziantep din 2019, dar deja s-a acomodat in Turcia si se simte parte din natiune. "Eu deja ma simt pe jumatate turc. Am solicitat cetatenia si pasaportul. Daca as fi stat acasa nu as fi avut unele probleme, dar mi-am dorit sa revin intr-o tara pe care o iubesc si sa termin sezonul.", a mai spus marius Sumudica.

Sumudica se afla in carantina de cand a ajuns in Turcia, dar se simte bine si asteapta sa revina la antrenamentele echipei. Campionatul Turciei se poate relua la jumatatea lunii iunie.