Patronul lui PAOK rupe tacerea dupa imaginea care a SOCAT lumea fotbalului: "Nu am amenintat pe nimeni! Noi suntem ostaticii unui sistem bolnav!"

Patronul lui PAOK si-a cerut scuze pentru ca a intrat pe teren la partida dintre PAOK si AEK Atena.

Proprietarul celor de la PAOK Salonic, omul de afaceri greco-rus Ivan Savvidis, si-a marti "scuze" pentru ca a patruns pe teren inarmat. Clubul a emis un comunicat oficial cu declaratia lui Savvidis.

"Vreau sa le cer scuze fanilor lui PAOK, tuturor fanilor greci si intregului fotbal mondial. Imi pare rau pentru tot ce s-a intamplat. In mod clar, nu aveam dreptul sa ies pe teren in acest fel. Reactia mea a fost cauzata si de tot ceea ce se intampla in fotbalul grec. In ultimul timp, au avut loc evenimente inacceptabile care s-au vazut in finalul meciului PAOK - AEK: actiunile arbitrilor, intreruperea partidei, protestele si intrarea in teren a multor persoane din staff-urile celor doua echipe.



Toate aceste lucruri ar fi putut degenera, iar singurul meu obiectiv a fost acela de a proteja zecile de mii de fani ai lui PAOK de eventuale incidente. Va rog sa ma credeti, nu am avut intentia de intra in contact cu echipa adversa sau cu arbitrii. Cu siguranta, nu am amenintat pe nimeni.



Din pacate, eu, familia mea si colegii mei suntem ostaticii acestui sistem bolnav al fotbalului elen. Vom continua sa luptam, in ciuda atacurilor venite din toate partile, pentru un fotbal corect, un arbitraj cinstit si pentru castigarea campionatului mai degraba in instante decat pe teren" a fost mesajul patronului lui PAOK.

Savvidis a intrat pe teren urmat de membri ai staff-ului sau pentru a-i cere socoteala arbitrului si a cere, conform presei, jucatorilor sai sa nu mai reia jocul. Conform imaginilor prezentate la TV, Savvidis purta la centura un pistol.