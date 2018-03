Atunci cand te trezesti cu seicul la usa :) Motivul pentru care Al Khelaifi s-a urcat de urgenta in avion si a plecat sa-l vada pe Neymar

Nasser Al Khelaifi, presedintele miliardar al lui PSG, l-a vizitat pe Neymar in Brazilia.

Speriat de zvonurile potrivit carora Neymar este nefericit la PSG si vrea sa revina in Spania la vara, fiind tot mai tentat de Real Madrid, seicul lui PSG a luat decizia de a merge personal la Rio de Janeiro!



Nasser Al Khelaifi l-a luat pe directorul Henrique Antero si au mers impreuna in Brazilia, pentru a discuta cu jucatorul.



Neymar si tatal sau i-au primit pe Al Khelaifi si Antero la ei acasa.



Neymar se recupereaza in Brazilia dupa accidentarea suferita la inceputul lunii.