MANCHESTER UNITED - SEVILLA, 21:45, PROTV // Mesajul GENIAL al spaniolilor pentru De Gea inainte de meciul de diseara: "Te rugam mult!"

Cei de la Sevilla au dat dovada de umor .. britanic inaintea partidei de pe Old Trafford din aceasta seara :) Clubul spaniol poate ajunge pentru prima data dupa 60 de ani in sferturile celei mai importante competitii din Europa iar adversarul de care se tem cel mai tare este .. David De Gea!

Portarul spaniol a avut cateva interventii fabuloase la meciul tur de pe Sanchez Pizjuan, fiind principalul "vinovat" pentru meciul fara goluri. Cei de la Sevilla au trimis un mesaj direct catre De Gea pe pagina oficiala de Twitter: "Hey David De Gea, te rugam mult sa pastrezi cele mai bune interventii pentru Cupa Mondiala de data asta. Cu multumiri, Sevilla FC!"

Si Jose Mourinho a vorbit despre De Gea inaintea partidei de diseara, portarul de 27 de ani fiind tinta celor de la Real Madrid: "Cred ca va ramane (la Manchester United). In locul celor de la Real Madrid m-as gandi la alt portar" a fost mesajul lui Mourinho.

