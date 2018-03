Clujenii au gasit rapid solutia! Unde va sta Dan Petrescu la derby-ul cu Steaua: "Nu scrie in regulament ca nu are voie!"

Dan Petrescu a fost eliminat pe finalul meciului cu Iasi si va fi suspendat pentru derby-ul cu Steaua.

Miercuri, 12:00, LIVE LA PRO X: Tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Petrescu nu va putea sta pe banca CFR-ului, insa nu va fi foarte departe de echipa. Avand in vedere ca partida se joaca pe stadionul ardelenilor, Dan Petrescu va sta in tribune, exact deasupra bancii sale tehnice.

"In mod cert conteaza (n.red. absenta lui Dan Petrescu), dar sper sa nu fie decisiv. Oricum, la noi, configuratia stadionului e asa incat banca e lipita de gardul de la tribuna si Dan Petrescu poate sa stea, ca nu spune la regulament unde sa stea in tribuna, poate sa stea chiar in apropierea bancii. Sunt sigur ca echipa se va motiva mai mult din aceasta cauza. Eu il inteleg pe Dan Petrescu si incerc sa explic de ce s-a ajuns in situatia asta. E foarte temperamental si temperamentul lui se manifesta mai ales in timpul partidei cand e tensiune foarte mare si se fac greseli impotriva echipei noastre", a declarat Iuliu Muresan pentru TelekomSport.