Balotelli explica cum si-a SALVAT cariera in ultima clipa: "Mi-am gasit linistea cu o persoana speciala!" Ce veste uriasa a primit

Mario Balotelli a devenit baiat cuminte, iar asta se vede in performantele sale.

Cu 22 de goluri in 30 de partide pentru Nice, Balotelli a devenit in sfarsit fotbalistul asteptat. Super Mario a trecut pe la Inter, Milan, Manchester City sau Liverpool, insa abia la Nice a aratat ca e un jucator de baza. Italianul spune ca secretul nu consta in echipa din care face parte, ci in linistea pe care si-a gasit-o acasa, alaturi de o persoana speciala.

"Secretul continuitatii de acum? Mi-am gasit linistea acasa cu o persoanal speciala. Secretul e la mine acasa. Nu mai am probleme fizice, iar performantele mele de pe teren sunt mai bune pentru ca linistea mea e acasa, nu la munca", a spus Balotelli la emisiunea Tiki Taka.

Balotelli spera acum ca va reveni la nationala Italiei. Aflata in cel mai dificil moment din ultimii 30 de ani, nationala Italiei se reconstruieste, iar Balotelli poate fi o solutie. El n-a mai fost convocat din 2014, de la Cupa Mondiala din Brazilia. Antonio Conte a decis apoi sa nu se mai bazeze pe el, iar cariera lui Super Mario a tot coborat pana la momentul Nice. "Iubesc nationala, as merge pe jos daca voi fi convocat. Sunt doar doi antrenori care nu m-au chemat. Conte a avut dreptate sa nu ma mai cheme, dar pe Ventura nu l-am inteles", a mai spus Balotelli.

Super Mario poate fi convocat la meciul amical din martie cu Anglia de pe 27 martie, ce se va disputa in Manchester.