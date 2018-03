ULTIMA ORA! Mirel Radoi RENUNTA la antrenorat! Ce post a primit din partea lui Burleanu la FRF

Mirel Radoi isi pune cariera de antrenor pe hold pentru un post in cadrul FRF.

Radoi, fost antrenor la Steaua, a fost numit director sportiv al natonalei U21. Echipa de tineret a Romaniei are in acest moment sanse sa ajunga la EURO, fiind prima in grupa, in fata Bosniei.

Inainte sa preia postul, Radoi s-a consultat cu directorul tehnic Mihai Stoichita, scrie Telekom Sport. Sursa citata mai anunta ca saptamana trecuta, Radoi a refuzat postul de manager sportiv al nationalei mari, detinut in prezent de Adrian Mutu.

Urmatorul meci al nationalei de tineret este amicalul cu Anglia de la Wolverhampton.

A RENUNTAT LA NATIONALA DIN CAUZA LUI LUPESCU!

Va fi interesant daca Radoi va ramane la nationala U21 in cazul in care Ionut Lupescu va castiga alegerile FRF din luna aprilie. Radoi a renuntat la nationala Romaniei in urma unui conflict cu Lupescu, care era director general in acea perioada.