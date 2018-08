In 2013 pierdea in fata Stelei pe National Arena, acum PSG da 120 de milioane € ca sa-l transfere

PSG e dispusa sa plateasca 120 de milioane de euro pentru transferul lui Christian Eriksen

Christian Eriksen a avut o crestere spectaculoasa in ultimii 5 ani. In 2013, mijlocasul danez juca la Ajax, si pleaca invins de la Bucuresti dupa un meci de poveste cu Steaua.

La finalul acelui sezon, Tottenham il cumpara pe Eriksen cu 13 milioane de euro, in aceeasi perioada in care trimitea alte 9 milioane de euro la Bucuresti in schimbul lui Vlad Chiriches.

Pentru Tottenham, transferul lui Eriksen a fost o super afacere. Danezul si-a castigat imediat locul de titular si a crescut de la sezon la sezon, iar acum este considerat unul dintre cei mai buni pasatori din Premier League.

Oferta de 120 de milioane € de la PSG



Publicatia engleza Sunday Express anunta astazi ca Tottenham se pregateste pentru o mare lovitura. PSG ofera 120 de milioane de euro in schimbul lui Eriksen, ceea ce inseamna aproape de 10 ori suma pe care Tottenham i-a platit-o lui Ajax in urma cu cinci ani.

Nu doar PSG, ci si gigantii din La Liga, Barcelona si Real Madrid, sunt interesate de transferul danezului de 26 de ani.