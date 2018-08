Buzarnescu iese din TOP 20 dupa ce Sabalenka a cucerit trofeul la New Haven

Aryna Sabalenka a cucerit primul trofeu al carierei

Bielorusei in varsta de doar 20 de ani i se preconizeaza un viitor stralucit in circuitul feminin de tenis dupa ce sambata a cucerit primul sau trofeu WTA.

Sabalenka s-a impus la New Haven, dupa o finala cu iberica Suarez Navarro, scor 6-1, 6-4, la capatul unui meci de o ora si 15 minute de joc. Aceasta finala este prima castigata de Sabalenka, dupa trei pierdute in ultimul an.

Dupa acest succes, Sabalenka va urca pentru prima data in Top 20 WTA si o va depasi pe Mihaela Buzarnescu.

Romanca va ocupa locul 21, coborand o pozitie in clasament. 132.740 de dolari si-a asigurat Aryna Sabalenka dupa victoria de la Connecticut.

Pentru bielorusa urmeaza turneul de la US Open, acolo unde in turul intai o va intalni pe americanca Danielle Collins, locul 36 WTA.