ANALIZA // Super afaceri sau 10 milioane € pe o iluzie? Singurul jucator de la Viitorul care i-a adus profit lui Gigi Becali

Diseara se joaca Viitorul - FCSB, de la ora 21:00.

10 milioane de euro este suma cheltuita de Gigi Becali in ultimii ani pentru jucatorii transferati de la Viitorul.

Profilul fotbalistilor veniti de la Hagi: jucatori tineri, de perspectiva, cumparati in ideea ca pe viitor vor aduce profituri pentru FCSB.

Dar sunt cheltuielile facute de FCSB sustinute si de randamentul jucatorilor, sau de perspectiva reala a unor vanzari pe bani multi?

Deocamdata, din lista de jucatori transferati de FCSB de la Viitorul, unul singur a adus profit - Alin Tosca, luat cu 400.000 si vandut cu 1 milion de euro la Bilbao, dupa trei sezoane in tricoul ros-albastru.

Iata ce a cumparat Becali de la Hagi:



Florinel Coman - 3.000.000 de euro // A intrat in al doilea sezon la FCSB, iar Becali si Dica inca il asteapta sa "explodeze". E mai mult rezerva decat titular, are evolutii oscilante, si la ce a aratat pana acum, e greu de crezut ca FCSB isi va putea recupera investitia.

Florin Tanase - 2.000.000 de euro // A primit toata increderea la FCSB, a primit si banderola, dar nu a rupt gura targului pana acum. E un jucator pe care Dica se poate baza, fara sa aiba insa capacitatea de a decide un meci, asa cum era Budescu, de exemplu. In decembrie implineste 24 de ani.

Dragos Nedelcu - 2.000.000 de euro // Nu este constant in joc, are meciuri in care pare total deconectat. Nu si-a castigat postul de titular. A intrat de multe ori in gura patronului, din cauza evolutiilor modeste. La ce a aratat pana acum, e greu de crezut ca FCSB isi va putea recupera investitia.

Romario Benzar - 1.700.000 de euro // Este jucatorul care a rezolvat o problema nu numai pentru FCSB, dar si pentru echipa nationala - postul de fundas dreapta. Chiar daca a avut o perioada mai nefasta in finalul sezonului trecut, Benzar ramane un jucator cu un randament bun in tricoul FCSB. Singura problema, daca ne gandim la perspectiva unui transfer pe bani multi, e legata de varsta (26 de ani).

Gabriel Iancu - 500.000 de euro // Un transfer ratat, ca si cariera jucatorului. Iancu era o mare promisiune in 2013. Acum, la 24 de ani, este fara contract, dupa un sezon petrecut in liga a doua poloneza.

Alin Tosca - 400.000 de euro // FCSB l-a vandut in profit, la Bilbao, pe 1 milion de euro. Mai mult, Tosca a si dat un randament bun in cele trei sezoane petrecute in tricoul ros-albastru.

Alexandru Tarnovan - 300.000 de euro // A jucat foarte putin la FCSB. Becali l-a cedat gratis la Botosani, in 2016, dupa doua sezoane in care il trimisese imprumut la Gaz Metan si U Cluj. Tarnovan joaca acum la Hermannstadt.