US OPEN | Istoricul partidelor Simonei Halep la US Open. A pierdut de doua ori in primul tur, in 8 participari consecutive

Simona Halep o intalneste luni, de la ora 18:00, pe Kaia Kanepi, in primul tur la US Open.

Simona Halep va intra pe terenul de la Flushing Meadows, luni, in prima zi de concurs, si o va intalni in turul inaugural pe sportiva din Estoania, Kaia Kanepi. Sportiva noastra spune ca se simte pregatita pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului si spera sa obtina si aici o victorie de rasunet.

Romanca din fruntea ierarhiei mondiale are la US Open un procent de reusita de 66,67%, ceea ce inseamna ca a bifat la New York 16 victorii si 8 infrangeri in 8 aparitii consecutive. Simona a pierdut anul trecut in primul tur la US Open, in fata Mariei Sharapova, insa acest rezultat nu a fost o premiera. La prima editie la care a participat, in 2010, pe cand avea 18 ani, Simo era eliminata in runda inaugurala de catre Jelena Jankovic.

Incepand cu anul 2013, Simona Halep si-a castigat la New York statut de cap de serie si nu s-a pus vreodata problema sa-l piarda. In toti acesti ani, constanteanca a fost eliminata la US Open de Jelena Jankovic (2010), Carla Suarez Navarro (2011), Nadia Petrova (2012), Flavia Pennetta (2013 si 2015), Mirjana Lucic-Baroni (2014), Serena Williams (2016) si Maria Sharapova (2017).

Rezultatele Simonei Halep la US Open:



2010

Turul 1: Jelena Jankovic (4) – Simona Halep 6-4, 4-6, 7-5

2011

Turul I: Simona Halep – Na Li (6) 6-2, 7-5

Turul II: Carla Suarez Navarro – Simona Halep 3-6, 6-2, 6-2

2012

Turul I: Simona Halep – Iveta Benesova 7-5, 7-6 (5)

Turul II: Nadia Petrova (19) – Simona Halep 6-1, 6-1

2013

Turul I: Heather Watson – Simona Halep (21) 6-4, 4-6, 2-6

Turul II: Donna Vekic – Simona Halep 2-6, 1-6

Turul III: Maria Kirilenko (14) – Simona Halep (21) 1-6, 0-6

Optimi: Simona Halep (21) – Flavia Pennetta 2-6, 6-7 (3)

2014

Turul I: Danielle Rose Collins (WC) – Simona Halep (2) 7-6 (2), 1-6, 2-6

Turul II: Jana Cepelova – Simona Halep (2) 2-6, 1-6

Turul III: Mirjana Lucic-Baroni – Simona Halep (2) 7-6 (6), 6-2

2015

Turul I: Marina Erakovic – Simona Halep (2) 2-6, 0-3 (abandon)

Turul II: Kateryna Bondarenko (Q) – Simona Halep (2) 3-6, 4-6

Turul III: Shelby Rogers (Q) – Simona Halep (2) 2-6, 3-6

Optimi: Sabine Lisicki (24) – Simona Halep (2) 7-6 (6), 5-7, 2-6

Sferturi: Victoria Azarenka (20) – Simona Halep (2) 3-6, 6-4, 4-6

Semifinale: Flavia Pennetta (26) – Simona Halep (2) 6-1, 6-3

2016

Turul I: Kirstens Flipkens – Simona Halep (5) 0-6, 2-6

Turul II: Lucie Safarova – Simona Halep (5) 3-6, 4-6

Turul III: Timea Babos (31) – Simona Halep (5) 1-6, 6-2, 4-6

Optimi: Carla Suarez Navarro (11) – Simona Halep (5) 2-6, 5-7

Sferturi: Serena Williams (1) – Simona Halep (5) 6-2, 4-6, 6-3

2017

Turul I: Maria Sharapova (WC) – Simona Halep (2) 6-4, 4-6, 6-3