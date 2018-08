US Open | Simona Halep, numarul 1 indiferent ce se intampla la US Open. Avansul pe care il are in clasament

Simona Halep va juca luni, de la ora 18:00, primul meci al turneului de la US Open, cu Kaia Kanepi.

US Open 2018 reprezinta primul turneu de Grand Slam dupa Wimbledon 2016 dupa care liderul mondial nu se poate schimba. Asadar, Simona Halep este sigura ca isi va pastra suprematia in circuitul feminin de tenis indiferent de rezultatul pe care-l va inregistra la New York.

Sportiva noastra are un avans de peste 2000 de puncta, ba mai mult, nu are niciun punct de aparat la turneul de la Flushing Meadows, dupa ce anul trecut a fost eliminata inca din primul tur de Maria Sharapova. 8061 de puncte are Simona in acest moment, cu 2086 de puncte peste urmatoarea clasata, Caroline Wozniacki.

Castigatoarea de anul trecut de la US Open, americanca Sloane Stephens, ocupa pozitia a 3-a, cu 5482 de puncte, insa are de aparat 2000 de puncte.

Top 10 WTA la startul US Open 2018

1. Simona Halep 8061 de puncte

2. Caroline Wozniacki 5795

3. Sloane Stephens 5482

4. Angelique Kerber 5305

5. Petra Kvitova 4885

6. Caroline Garcia 4725

7. Elina Svitolina 4555

8. Karolina Pliskova 4105

9. Julia Gorges 3900

10. Jelena Ostapenko 3787

Celelalte romance din calsamentul mondial pierd teren important cand vine vorba de locul ocupat in clasament: Mihaela Buzarnescu va cobori o pozitie, pana pe 21, cu 2068 de puncte, Sorana Cirstea va urca o pozitie, pana pe 51, cu 1065 de puncte, Irina Begu va cobori o pozitie, pana pe 59, cu 966 de puncte, Monica Niculescu va cobori si ea o pozitie, pana pe 62, cu 897 de puncte, iar Ana Bogdan va pierde 9 pozitii si va ocupa locul 83, cu 785 de puncte.

US Open 2018 se va desfasura in perioada 27 august - 9 septembrie.