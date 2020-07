Ibrahimovic, cu gandul la retragere! "Nu sunt un jucator de Europa League!" Cum comenteaza suedezul situatia de la AC Milan

Zlatan Ibrahimovic aproape ca si-a anuntat plecarea de la AC Milan.

Despre faptul ca Ibrahimovic va pleca de la Milan la finalul acestui sezon s-a vorbit de multe ori. Fotbalistul nu este multumit de situatia in care se afla clubul si a lasat sa se inteleaga ca nu va continua in Serie A.

Recent, suedezul a dezvaluit ca a intentionat sa se retraga in pauza cauzata de noul coronavirus, dar ca a decis sa amane acest moment pana la finalul sezonului actual.

"Ibra joaca sa castige ceva sau ramane acasa. Mi s-a zis ca o retragere in America e prea simpla, asa ca am revenit la Milan. Sunt aici doar din pasiune, pentru ca, practic, joc gratis. Situatia aceasta cu Covid-19 a oprit tot si m-am gandit ca ar putea fi un semn ca ar trebui sa ma retrag.

Ibra s-a nascut sa joace fotbal si e cel mai bun la asta. Vom vedea ce va fi in următoarele doua luni la club. Daca asta e situația, e putin probabil sa ma vedeti la Milan in sezonul urmator. Ibra nu e un jucator de Europa League, iar Milan nu e un club care sa joace in Europa League.

Nu asta e Milanul meu, totul e diferit acum. Obiectivele nu mai sunt ce erau, cele pe care le aveam eu in minte. Vreau sa-i vad luptandu-se pentru titlu si pentru Champions League. Inca ma bucur sa fiu pe teren, dar nu joc pentru contract.

Joc pentru a atinge obiectivele care ma stimuleaza. Nu stiu daca voi mai ramane si la anul. Nu m-a sunat nimeni pana acum", a marturisit Ibrahimovic, pentru Gazzetta Dello Sport.

Suedezul a revenit la AC Milan la inceputul acestui an si de atunci a jucat in 13 meciuri, reusind 6 goluri si 3 assist-uri.