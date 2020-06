Ibrahimovic, pregatit sa revina pe teren! "Este un leu, mereu dornic sa joace!" Cand ar putea juca primul meci post-pandemie pentru AC Milan

Zlatan Ibrahimovic ar putea reveni in meciul urmator al lui AC Milan.

Accidentat in timpul unui antrenament, in mai, suedezul a lipsit in primele partide post-pandemie ale milanezilor.

Potrivit antrenorului Stefano Pioli, atacantul s-a refacut si ar putea juca in meciul de miercuri din Serie A, contra celor de la SPAL.

"Mental Ibrahimovic se simte bine, ca intotdeauna, el este un leu. Mereu are dorinta de a juca si este motivat. A participat la antrenamente alaturi de colegii sai, este in forma si, daca se va simti bine in continuare, este foarte posibil sa joace miercuri", a declarat tehnicianul lui AC Milan.

Ibrahimovic a revenit in Serie A la inceputul acestui an, avand 10 aparitii si inscriind 4 goluri pentru milanezi.

Contractul atacantului in varsta de 38 de ani expira la finalul acestui sezon.