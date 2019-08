I-a ruinat dubla lui Ibrahimovic! Cel mai STUPID autogol din 2019 s-a marcat azi-noapte! Ce a putut sa faca portarul la o faza banala

Zlatan Ibrahimovic este de neoprit - a ajuns la 20 de goluri in 21 de partide in acest sezon!

LA Galaxy si Seattle Sounders au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din aceasta etapa - a fost 2-2 dupa un meci cu multe faze de poarta. Rezultatul final a fost stabilit insa intr-un mod hilar! Portarul celor de la LA Galaxy a provocat un autogol inedit!

David Bingham a iesit aiurea din poarta si a incercat sa respinga cu capul, insa a trimis mingea direct in fata lui Skjelvik! Mingea s-a dus in poarta lasata goala de Bingham! Goalkeeper-ul de 29 de ani si-a luat revansa in prelungiri cand a aparat o minge extrem de dificila.



LA Galaxy score an own goal in one of the oddest ways possible ???? pic.twitter.com/mYH41FJ0G2 — ESPN FC (@ESPNFC) August 18, 2019

Another big save from @BinghamDb in extra-time secured the result ???? pic.twitter.com/yhXx1jt9tA — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 18, 2019

Dubla pentru Zlatan

Erou din nou pentru LA Galaxy a fost Zlatan Ibrahimovic. Acesta a reusit o dubla - mai intai cu o lovitura de cap pe finalul primei reprize, pentru ca apoi sa transforme un penalty in minutul 65. Rezultatul e cu atat mai spectaculos cu cat LA Galaxy a jucat in 10 oameni inca din minutul 6 dupa eliminarea lui Steres!

LA Galaxy se afla pe locul 3 in clasament in conferinta de Vest, la mare distanta insa de liderul Los Angeles FC, cea care are 17 puncte avans si un meci in minus!