THIS IS ZLATAN! Ibrahimovic e un MONSTRU! A dat 3 super goluri in derby-ul din Los Angeles! VIDEO: cum a marcat

Ibrahimovic a ajuns la 16 goluri in 17 partide pentru Galaxy in acest sezon.

Zlatan a castigat de unul singur derby-ul cu LA FC, liderul conferintei. S-a terminat 3-2!

Ibrahimovic a marcat in minutele 8, 56 si 70, toate reusitele cu super executii.

Galaxy e pe 2 in conferinta de Vest, la 9 puncte in spatele rivalei din oras.

???? | Zlatan scores the perfect hattrick against the no.1 standing team in the MLS. pic.twitter.com/paNjPxFT3f