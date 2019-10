LIVERPOOL - SALZBURG: Mananca la fel ca Ronaldo iar idolul lui e Zlatan! Cum se pregateste senzatia Haaland sa surprinda pe Anfield

RB Salzburg merge pe Anfield dupa victoria incredibila din prima etapa a grupelor Champions League cu Genk.

Tanarul atacant Erling Haaland e unul din cei mai buni marcatori din Europa in acest inceput de sezon, iar acum merge cu Salzburg pe terenul campioanei Europei, Liverpool. Haaland a impresionat in prima etapa, hattrick de senzatie contra lui Genk, echipa la care a jucat si Ianis Hagi.

Haaland e deja in atentia marilor cluburi europene si poate calca pe urmele tatalui sau, fost jucator la Leeds si Manchester City. Alfie Haaland spune ca fiul sau este mai serios decat era el si se inspira de la Cristiano Ronaldo si Zlatan ca sa devina un mare jucator.

"Erling a facut multe sacrificii, a plecat de acasa de la 16 ani ca sa joace la Molde si e mult mai profesionist decat eram eu. I s-a spus o poveste cu Patrice Evra, care a luat pranzul la Ronaldo acasa, iar Cristiano avea doar peste la masa, nimic altceva. Erling acum incerca sa faca acelasi lucru deoarece Ronaldo are 43 de ani si e inca in topul celor mai mari jucatori, asta arata cat de important e sa faci lucrurile asa cum trebuie".

Haaland il imita pe Ronaldo, insa idolul sau e Zlatan Ibrahimovic. "Urmaresc multi jucatori mari, dar Zlatan e cel mai mare pentru mine. Cum a devenit atat de bun, calea pe care a urmat-o, modul cum joaca. In plus e scandinav ca si mine, cineva trebuie sa preia stefata de la el", a spus Haaland. Tanarul atacant a marcat de 11 ori in 8 meciuri in prima liga austriaca si a mai reusit un hattrick in meciul cu Genk din grupele Europa League.