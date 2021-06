Clujenii, precauti dupa tragerea la sorti! "Pot exista surprize, noi nu vrem sa facem pasi gresiti"

Campioana Romaniei si-a aflat adversara din primul tur preliminar al Champions League.

Tragerea la sorti pentru clujeni s-a dovedit a fi una prielnica pentru campioana Romaniei, acestia avand de disputat prima mansa de calificare cu Borac Banja Luka, campioana in exercitiu a Bosniei. Totusi, Marius Bilasco, oficialul ardelenilor, trage un semnal de alarma si le cere prudenta si concentrare fotbalistiilor inaintea dublei.

"Trebuie sa ne concentram pe aceasta partida. In aceste tururi preliminare, pot exista surprize, noi nu vrem sa facem pasi gresiti. Noi suntem deja in Austria, in cantonament. Pregatirile merg bine, suntem in perioada de acumulare, urmeaza maine un prim meci amical, apoi vom mai avea inca patru meciuri amicale.



Sunt importante meciurile amicale. Maine jucam cu o echipa din liga a treia a Austriei (n.r. FC Wells), apoi avem cu Ludogorets, Akademia Puskas, Dinamo Moscova si va mai fi unul cu o alta echipa din Ungaria (n.r. FC Ujpest). Marius Sumudica este un antrenor cu experienta, a castigat trofee peste tot pe unde a fost, pentru noi este un punct forte. In perioada urmatoare incercam sa definitivam lotul.

Am avut o discutie cu Marian Copilu si cu Marius Sumudica pentru jucatorii care ar mai trebui sa vina. Clubul face tot ce se poate, unele lucruri chiar nu putem sa le grabim. Vacanta a fost foarte scurta, jucatorii n-au pierdut foarte multe", a spus Marius Bilasco la Digisport.