KASHIMA ANTLERS - REAL MADRID LIVE 0-3 | Madrilenii vor o noua tripla istorica. GOOOL Real! Tripla a lui Bale

Urmareste aici semifinala dintre Kashima si Real Madrid, semifinala Club World Cup 2018.

KASHIMA - REAL MADRID. LIVE UPDATE

Min 68: Schimbare la Real: iese Lucas Vazquez, intra Isco

Min 60: Schimbare la Real: iese Bale, autorul celor trei goluri de pana acum, intra Asensio

Min 56: Schimbare la japonezi: iese Nishi, intra Koki Anzai

Min 55: GOOOL Real | Bale face hat trick-ul cu un sut bomba la vinclu, din 10 metri, lateral stanga

Min 53: GOOOL Real | Bale face dubla dupa ce scapa singur si dribleaza portarul. Fundasul Jung Seung-Hyun si portarul Kwoun Sun-Tae s-au incurcat reciproc, iar Bale a profitat

Min 48: Realul are o sansa mare de 2-0 prin Benzema, dar un fundas japonez respinge de pe linia portii. Portarul celor de la Kashima fusese batut

Min 46: Schimbare la Kashima: iese Nagaki, intra Uchida

Pauza

Min 45: GOOOL Real | Bale deschide scorul cu in sut din interiorul careului, dupa o faza facuta alaturi de Marcelo

Min 30: Realul domina categoric si are peste 60% posesie, dar nu reuseste sa isi creeze nicio ocazie importanta de gol

Min 1: Start meci la Abu Dhabi.

Real Madrid cauta o noua tripla istorica, dupa ce a cucerit de trei ori la rand Champions League. Madrilenii s-au impus in ultimele doua editii de la Mondialul Cluburilor, in 2016 si 2017, iar acum ii intalnesc pe japonezii de la Kashima in semifinale.

Santiago Solari nu menajeaza pe nimeni pentru semifinala disputata la Abu Dhabi. Benzema, Bale, Kross sau Modric sunt titulari.

Kashima Antlers a castigat Champions League in Asia in 2018 si e finalista in trecut la Cupa Mondial a Cluburilor. Trei jucatori brazilieni sunt singurii jucatori straini din lotul echipei antrenate de japonezul Go Oiwa.



KASHIMA - REAL MADRID. ECHIPELE DE START



Kashima: Suntae, Nishi, Seunghyun, Shoji, Yamamoto, Nagako, Leo Silva, Endoo, Abe, Doi, Serginho

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Kroos, Benzema, Modric, Bale, Marcelo, Vazquez, Llorente

【12/19 クラブW杯準決勝】#antlers #ClubWC

GK

クォンスンテ

DF

西大伍 チョンスンヒョン 昌子源 山本脩斗

MF

永木亮太 レオシルバ 遠藤康 安部裕葵

FW

土居聖真 セルジーニョ 試合速報は、アントラーズモバイル・テキストライブで!:https://t.co/AmNpoPW73i pic.twitter.com/4C29DogAPz — 鹿島アントラーズ 公式 (@atlrs_official) December 19, 2018



Urmareste semifinala dintre Kashima si Real Madrid live pe www.sport.ro de la 18:30!