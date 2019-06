"Ce pot sa fac mai mult pentru Balonul de Aur, spuneti-mi voi?!" Aroganta lui Cristiano in razboiul de la distanta cu Messi!

Cristiano crede ca a facut suficient pentru a obtine un nou 'Balon de Aur' in 2019.

Intrebat ce parere are despre lupta pentru cel mai important trofeu individual, Ronaldo si-a expus argumentele.

"Am castigat 3 competitii, am jucat bine, ca intotdeauna. Niciodata in cariera mea nu am jucat rau, iar anul asta n-a fost nici el diferit de celelalte. In 16 ani de fotbal cifrele vorbesc pentru mine. Ce pot sa fac mai mult? Merit 'Balonul de Aur'? Nu stiu. Asta sa spuneti dumneavoastra, cei care imi evaluati randamentul", a spus Ronaldo la microfonul Cadena SER.

Cristiano Ronaldo a luat titlul si supercupa Italiei cu Juventus, insa a ratat cel mai important trofeu cu gigantul din Torino: Champions League. Juventus a fost eliminata in sferturi de Ajax.