Zinedine Zidane a executat probabil cel mai prost corner din ISTORIA fotbalului! Faza pe care si-o doreste STEARSA de pe net :)

Printre bijuteriile reusite de Zizou in cariera de fotbalist se ascunde si un moment care ii amuza pe suporteri. :)

Un corner executat de Zidane pe vremea in care era la Juventus a devenit viral. Superstarul francez nu intra doar in topul celor mai tari goluri din istorie cu executiile sale magice. Isi face loc si in clasamentul celor mai prost executate cornere din fotbal. :)



Zinedine Zidane probably taking the worst corner you’ll ever see ????pic.twitter.com/PjZTqC675s — 32Red (@32Red) July 2, 2019