Jose Mourinho pregătește o mutare surpriză la AS Roma. Se luptă cu Al Nassr și Atletico Madrid pentru semnătura lui

Tehnicianul portughez intenționează să întărească lotul echipei și pregătește o mutare spectaculoasă în atac, după accidentarea lui Tammy Abraham.

Gazzetta dello Sport a dezvăluit că Jose Mourinho și-l dorește pe Wilfried Zaha, jucătorul rămas liber de contract după plecarea de la Crystal Palace.

Concurență de la Al Nassr pentru AS Roma



Clubul din Arabia Saudită oferă 45 de milioane de lire sterline pentru un contract valabil pe o durată de trei ani, titrează Skysports.

În acest sezon de Premier League, "vulturul" a bifat 27 de apariții, a marcat 7 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Cotat la 23 de milioane de lire sterline, atacantul în vârstă de 30 de ani a reușit să marcheze 68 de goluri și să ofere 43 de assist-uri în 305 meciuri disputate în campionatul englez.

Jose Mourinho rămâne la AS Roma și va semna un nou contract



"The Special One", care mai are un an de contract, va semna un contract nou, pe alte două sezoane, astfel că va fi "legat" de formația din capitala Italiei până în 2026, anunță Tuttosport, potrivit RomaPress.

"În opinia lui Dan Friedkin, Mourinho este omul potrivit pentru a conduce echipa, iar clubul va face tot ce poate pentru a-și asigura serviciile portughezului", a scris sursa citată.

Jose Mourinho este antrenorul lui AS Roma din 2021, iar până acum a strâns 110 partide pe banca grupării italiene.