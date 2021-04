"Fanii au fost intrebati? Ei sunt cei mai importanti! Aceasta idee e o rusine!" Eric Cantona protesteaza fata de infiintarea Super Ligii

Eric Cantona, fostul atacant al lui Manchester United, nu este de acord cu infiintarea Super Ligii Europene.

Fostul jucator francez, ajuns la 54 ani de ani, considera ca suporterii sunt esengta fotbalului, iar o astfel de decizie nu trebuia luata fara consultarea lor.

"As vrea sa spun ceva despre Super Liga Europeana. De un an vedem meciuri la televizor cu cele mai bune echipe din lume si cu cei mai buni jucatori din lume si a fost atat de plictisitor... si e plictisitor in continuare.

Pentru ca fanii nu sunt acolo. Fanii care canta, sar, isi sustin favoritii... Deci fanii sunt cei mai importanti in fotbal si trebuie respectati! Au vorbit aceste cluburi mari cu fanii lor despre aceasta idee? Nu, din pacate! Si e o rusine", a scris Eric Cantona, pe retelele de socializare.

Barcelona, Real, Atletico, City, United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Juventus, Inter si AC Milan sunt cele 12 formatii aflate in prezent in opozitia fotbalului traditional. UEFA vrea sa interzica jucatorii din Super Liga in meciurile echipelor nationale.

180 de meciuri si 81 de goluri a strans Cantona pentru Manchester United.