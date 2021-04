BREAKING NEWS! UEFA, replica dura dupa infiintarea Super Ligii! Al-Khelaifi si Rummenigge, in conducerea Comitetului Executiv

Paris-Saint Germain si Bayern Munchen sustin in continuarea competitile organizate de UEFA.

UEFA a anuntat pe retele de socializare ca Nasser Al-Khelaifi, presedintele clubului Paris-Saint Germain si Karl-Heinz Rummenigge, presedintele lui Bayern Munchen au ales la congresul UEFA de marti dimineata sa continue ca reprezentati pentru Asociata Cluburilor Europene (ECA). Cele doua echipe si-au reconfirmat pozitia de membru pentru inca trei ani, mai exact pana in anul 2024.

Aceasta decizie vine dupa decizia de luni a celor 12 cluburi fondatoare a Super Ligii Europene sa se retraga din Asociata Cluburilor Europene.

Florentino Perez, presedintele competitiei a declarat luni seara ca cele doua echipe nici macar nu au fost invitate la Super Liga Europeana, insa The Guardian a lansat un document nepublicat cu numele echipelor invitate, iar printre acestea se aflau Paris-Saint Germain si Bayern Munchen.

Asociatia Cluburilor Europene a fost fondata in 2008 pentru a crea o noua metoda democratica in care cluburile isi pot manifesta opinile asupra decizilor luate de UEFA. Asociatia are peste 232 de cluburi membre, avand cel putin o echipa din fiecare cele 54 de federatii afiliate UEFA.