El e speranta lui Ianis la Genk! Omul "crescut" de Jurgen Klopp va fi noul antrenor al campioanei Belgiei

Genk a decis sa se desparta de Felice Mazzu.

Genk a ales numele noului antrenor. Hannes Wolf ii va lua locul lui Felice Mazzu, scrie hln.be.

Felice Mazzu nu a rezistat mult pe banca echipei belgiene. Rezultatele slabe i-au determinat pe oficialii lui Genk sa-l inlocuiasca pe tehnicianul numit in aceasta vara.

Hannes Wolf a fost elevului lui Klopp pe vremea cand acesta din urma era antrenorul Borussiei Dortmund. Wolf a fost antrenor al juniorilor Borussiei in timpul in care Klopp pregatea prima echipa.

Hannes Wolf are 38 de ani si a antrenat Stuttgart intre 2016 si 2018.

Noul antrenor poate fi si salvarea lui Ianis Hagi la Genk. Romanul a adunat numai 27 de minute in ultimele 5 partide jucate de campioana Belgiei si se pare ca romanul cazuse in dizgratie sub comanda lui Felice Mazzu.