Reactia presei belgiene dupa ce Gica Hagi i-a acuzat pe cei de la Genk ca l-au oprit din crestere pe Ianis: "Chiar nu poate suporta asta!"

Gica Hagi a fost extrem de nervos dupa ultimele meciuri ale celor de la Genk.

Dupa un inceput promitator, Ianis Hagi a fost lasat pe banca de rezerve sau introdus doar in ultimele minute motiv pentru Gica Hagi sa i acuze pe belgieni ca ii pun o frana serioasa carierei fiului sau.

Jurnalistii belgieni au scris despre declaratiile facute de Gica Hagi, "Regele" considerandu-l vinovat pe Felice Mazzu, fostul antrenor al lui Genk, pentru situatia in care s-a aflat Ianis in ultima perioada.



"Ianis Hagi a fost considerat transferul de top al lui Genk in vara, dar a ajuns pe banca sub comanda lui Felice Mazzu. Tatal sau Gheorghe Hagi chiar nu poate suporta asta", au notat cei de la Voetbal Primeur.

In ultimele sase meciuri, Ianis a jucat doar 28 de minute pentru Genk. In total, de la venirea lui Genk, Ianis a jucat 439 de minute si a marcat 3 goluri.