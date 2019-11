Se repeta scenariul NEGRU de la Fiorentina?! Hagi a reactionat dupa ce Ianis a fost UITAT PE BANCA la Genk: "Nimeni n-are raspuns, a fost oprit din crestere! Juca de la bine in sus, spre foarte bine"

Ianis Hagi a prins doar 90 de minute cumulat in teren in ultimele 7 meciuri ale lui Genk!

Desi a avut realizari in partidele precedente, Ianis nu mai prinde echipa de o luna. Gica Hagi nu intelege deciziile antrenorului. "Ianis a fost oprit intr-un moment in care era in crestere", spune Hagi Senior.

Ianis isi aminteste deja perioada Fiorentina. A stat un an si jumatate in Italia, fara sa fie bagat in seama la prima echipa.

"Dintr-o data, nu stiu ce s-a intamplat. Nici el nu intelege, nici eu, pentru ca lucrurile mergeau fantastic. El era intr-o forma si pe o panta ascendenta incredibila. Juca extraordinar de bine, echipa castiga cu el. De cand el nu mai joaca, echipa nu a mai castigat. Nu e problema ca el a stat un meci, ci ca a stat mai multe meciuri. Un meci poti sa nu joci, ca esti obosit, cum s-a zis in public. Dar trebuie sa joci, nu poti sa dispari. Atunci, daca se intampla asa, e ceva... Intrebi de ce si nu gasesti raspuns. Nimeni nu are raspuns. Nu e bine, pentru ca el a fost oprit din crestere. Evolutiile pe care le avea erau de la bine in sus, spre foarte bine", a spus Hagi la Telekom Sport.