"Daca la 20 de ani nu joci, cand joci? La 29 mai ai un an si te lasi!" Ianis luat in vizor: greseala uriasa facuta de Gica Hagi

Ianis Hagi nu trece prin cea mai buna perioada la Genk. Mijlocasul roman a acumulat 27 de minute de joc in ultimele 5 partide jucate de echipa sa de club.

Danut Lupu, fost international roman, a lansat un avertisment pentru tanarul jucator, dar mai ales pentru cei din jurul sau, printre care si pentru tatal sau, Gica Hagi.

Lupu spune ca Ianis nu poate cere sa fie titular la nationala daca nu evolueaza la echipa de club si ca tatal sau pune o prea mare presiune pe el.

"Atat timp cat nu joci la echipa de club e greu sa ceri sa joci titular la echipa nationala. Ianis este un baiat extraordinar, are tot timpul sa creasca. Gica pune o presiune extraordinar de mare pe copil. Daca nu joci la 20 de ani, cand joci? La 29? La 29 mai ai un an si te lasi. La 21 de ani daca inca mai astepti ceva de la acel copil, e greu sa spui ca va mai creste. Am ajuns sa ne minunam ca da Budescu o pasa cu exteriorul la 30 de ani", a declarat Danut Lupu la ProX.

