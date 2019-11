Pariul lui Hagi pentru viitorul nationalei Romaniei! Dezvaluirea facuta de Rege pentru spaniolii de la AS | Ce spune despre situatia lui Ianis la Genk

Din articol Ianis a ales Genk cu speranta ca va prinde un transfer mare

Gheorghe Hagi a fost intervievat de cei de la AS inaintea meciului direct dintre Spania si Romania, ultimul din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.

Regele a vorbit despre partida din aceasta seara si a dezvaluit ca nationala Romaniei are viitor, gratie tinerilor jucatori care vin din urma.

"Cu Spania va fi o partida buna. E pacat ca nu am reusit sa castigam cu Suedia, trebuia sa facem asta si n-am facut-o. Am avut o sansa uriasa sa ne calificam la turneul final, chiar daca grupa a fost una grea. Am fost aproape. Daca reuseam sa castigam cu Suedia, aveam nevoie de egal cu Spania.

Avem o multime de talente in Romania in acest moment. In ultimii ani am investit foarte mult in academii si asta s-a vazut in rezultatele de la Campionatul European U21. Romania are viitor. Acum ne luptam pentru prezent. Vin din urma jucatori foarte buni", a declarat Hagi pentru AS.

Ianis a ales Genk cu speranta ca va prinde un transfer mare

Gica Hagi a vorbit, bineinteles si despre fiul sau, Ianis.

Regele a marturisit ca Ianis a fost cel care a ales sa mearga la Genk si a explicat motivele din spatele acestei alegeri.

Ianis Hagi nu trece, insa, prin cea mai buna perioada la Genk, el a adunat doar 27 de minute in ultimele 5 jocuri ale echipei belgiene, fiind introdus in teren in doar 2 din cele 5 partide.

"Ceea ce e important e ca ii place fotbalul. Este un baiat dedicat, ii place sa se antreneze, are talent, e tanar si are un viitor in fata. Are timp sa isi imbunatateasca jocul.

Plecarea la Genk a fost alegerea lui in aceasta vara. Este un club care formeaza jucatorii si apoi ii vinde la cluburi mari din Europa. Este un pas important in vederea progresului. De aici incolo, vom vedea", a spus Hagi pentru AS.