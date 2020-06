Moldova e in doliu! A decedat un fost international, cu peste 350 de meciuri in Liga 1

Unul dintre cei mai respectati jucatori ai lui Poli Iasi, coleg la nationala cu Dinu, Lucescu, Dobrin si Iordanescu, a trecut in nefiinta.

Site-ul FRF a anuntat disparia fostului jucator al echipei nationale, Mihai Romila, la varsta de 69 de ani. Nascut la 1 octombrie 1950 la Husi, Romila II, asa cum era cunoscut in fotbalul romanesc pentru a-l deosebi de fratii sai, Dumitru si Vasile, a evoluat in perioada 1971-1983 la Politehnica Iasi, timp in care a bifat peste 360 de meciuri si peste 50 de goluri in Liga 1, reusind doua promovari cu gruparea moldava.

De-a lungul carierei, el a mai evoluat la Nicolina Iasi, Gloria Barlad, ASA Sibiu si Dunarea Galati. Fostul mijlocas ofensiv a adunat 19 selectii la echipa nationala de seniori a Romaniei pentru care a si inscris o data, jucand in preliminariile Euro 1976, CM 1978 si Euro 1980, facand parte si din reprezentativa olimpica, pentru care a evoluat in victoria cu 1-0 in fata Frantei, in calificarile JO 1976. Romila a antrenat in doua randuri pe Poli Iasi si a fost un respectat antrenor de juniori, el descoperindu-l si formandu-l pe Mihai Pintilii la echipa Noua Generatie Iasi.

Trupul neinsufletit al fostului international va fi depus la Capela Romano-Catolica de la Cimitirul Eternitatea de luni, de la ora 14.00, pana miercuri, la ora 10.00. Cine doreşte, ii poate depune acolo un ultim omagiu. Din cauza situatiei actuale prilejuita de pandemia de coronavirus, inmormantarea va fi doar un eveniment de familie.