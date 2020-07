Doliu in fotbal! A murit antrenorul care a intristat "GENERATIA DE AUR" a fotbalului romanesc. Povestea meciului de acum 30 de ani

Jack Charlton, fost selectioner al Irlandei la Coppa del Mondo 1990, s-a stins din viata la varsta de 85 de ani.

Dupa o lunga suferinta, cauzata de un cancer limfatic, dar si de dementa, Charlton a decedat astazi, lasand in urma multe regrete in spatiul britanic. Campion mondial cu nationala Angliei in 1966, el a evoluat intreaga cariera de jucator la echipa Leeds United, in perioada 1952-1973.

Ca antrenor, Jack Charlton a atins punctul culminant pe banca selectionatei din Irlanda, pe care a pregatit-o timp de un deceniu (1986-1996). Astfel, s-a aflat la carma "verzilor" inclusiv la meciul de trista amintire pentru noi de la Mondialul din 1990 din Italia, optimea de finala pe care tricolorii au pierdut-o dramatic, la loviturile de departajare.

Calificarea istorica din grupe a Romaniei putea fi urmata de o alta performanta uriasa, un sfert de finala cu tara-gazda, Italia. Dupa o intalnire echilibrata, fara multe "artificii", cele doua formatii au ajuns la loteria penalty-urilor, unde irlandezii s-au dovedit mai inspirati. In cazul nostru, dupa ce Hagi, Lupu, Rotariu si Lupescu au marcat de la punctul cu var, Daniel Timofte l-a facute erou pe portarul Pat Bonner, iar Romania a fost eliminata de la Coppa del Mondo, aceasta fiind primul mare esec al "Generatiei de Aur" a fotbalului romanesc.