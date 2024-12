Sportul mondial, mai sărac la final de an: Beckenbauer, Kiptum și Sven Goran Eriksson pe lista uriașilor care ne-au părăsit în 2024

4: Fostul internaţional suedez Kurt Hamrin , ultimul supravieţuitor al finalei Cupei Mondiale de fotbal din 1958, câştigată de Brazilia lui Pele, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, în apropiere de Florenţa (Italia). Format la AIK Stockholm, Hamrin şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale în campionatul Italiei, la Juventus Torino (1956-1957), Padova (1957-1958), Fiorentina (1958-1967), AC Milan (1967-1969) şi SSC Napoli (1969-1972), înainte de a reveni în Suedia pentru câteva luni, la AIK. Cu 190 de goluri, Kurt Hamrin ocupă locul al nouălea în clasamentul istoric al golgheterilor ligii italiene. El are în palmares o Cupă a Campionilor europeni (1969) şi o Cupă a Cupelor (1968), ambele cucerite cu AC Milan, alături de care a fost şi campion al Italiei, în 1968. Cu Fiorentina, suedezul a câştigat de asemenea Cupa Cupelor (în 1961), precum şi două Cupe ale Italiei. Selecţionat de 32 de ori în reprezentativa ţării sale, Kurt Hamrin a marcat 17 goluri în tricoul galben-albastru. El a înscris patru goluri la Cupa Mondială din 1958, găzduită de Suedia, unul dintre ele memorabil, după un slalom printre apărătorii Germaniei de Vest, în semifinale (scor 3-1).

28: Fostul fotbalist şi antrenor columbian Victor Luna , unul din idolii echipei Deportivo Independiente Medellin, a încetat din viaţă la vârsta de 64 de ani, în urma unei rupturi de aortă abdominală. Luna este amintit pentru că a condus-o pe Independiente Medellin la câştigarea celui de-al treilea titlu de campioană, al turneul Clausura din 2002, după o întrerupere de 45 de ani. În anul următor, antrenorul dus-o pe Independiente până în semifinalele turneului Copa Libertadores. Luna a mai antrenat echipele ecuadoriene Barcelona şi Macara, precum şi pe cele columbiene Once Caldas şi Atletico Bucaramanga. Ca jucător, el a evoluat la Atletico Nacional, cu care a câştigat titlul în 1981, şi America de Cali, cu care a fost campion al Columbiei în 1986.

17: Atletul canadian Shawn Barber , fost campion mondial la săritura cu prăjina, a încetat din viaţă la doar 29 de ani, la domiciliul său din Texas (SUA). Barber a cucerit titlul mondial în 2015, la Beijing, după ce a sărit peste ştacheta înălţată la 5,90 m, înainte de a obţine, în acelaşi an, o altă mare coroană internaţională, la Jocurile Panamericane de la Toronto. Shawn Barber este în continuare deţinătorul recordurilor Canadei la săritura cu prăjina în sală (6,00 m) şi în aer liber (5,93 m).

15: Fostul fundaş argentinian Jorge Griffa , jucător de legendă al clubului spaniol de fotbal Atletico Madrid, a încetat din viaţă la vârsta de 88 ani, a anunţat clubul Newell's Old Boys. Cu echipa madrilenă avea să joace 291 de meciuri în zece sezoane, contribuind la câştigarea a cinci trofee: campionatul (1966), trei cupe (numită pe atunci Generalissimo), primele din istoria lui Atletico (1960, 1961, 1965) şi Cupa Cupelor (1962). Cu echipa Argentinei, Griffa a câştigat Copa America 1959, pe teren propriu, după o finală cu Brazilia lui Pele, care cu un an înainte câştigase titlul mondial din Suedia.

14: Francezul Jacques Rousseau , fost campion european la săritura în lungime, a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani. Unul dintre cei mai buni atleţi din Franţa în anii '70, Jacques Rousseau s-a clasat pe locul al patrulea la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal (Canada). În 1978, într-o epocă în care atletismul francez nu era la un nivel prea ridicat, Franţa a cucerit doar două medalii la Campionatele Europene de la Praga, una dintre acestea prin Jacques Rousseau, care s-a impus în finala de la lungime cu o săritură de 8,18 m. Jacques Rousseau mai are în palmares două titluri de campion european în sală, cucerite în 1975 şi 1976, deţinând o lungă perioadă recordul Franţei, cu o săritură de 8,26 m, realizată în 1976 şi care a rezistat timp de 21 de ani.

14: Atacantul mexican Diego Chavez , care a evoluat în cursul carierei sale în fotbalul european, a încetat din viaţă la 28 de ani, în urma unui accident rutier, a anunţat actualul Juarez FC. Diego "El Puma" Chavez, originar din Veracruz, şi-a petrecut cea mai mare a carierei sale în campionatul mexican, dar a evoluat între 2020 şi 2021 la formaţia spaniolă Salamanca. El a semnat în februarie 2023 cu Juarez FC, după ce a jucat anterior timp de un an la echipa Carlos A Mauncci din Trujillo (Peru).

7. Joe Kinnear , fostul fundaş al echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, a încetat din viaţă la vârsta de 77 de ani. Fostul internaţional irlandez (26 de selecţii), s-a luptat cu demenţa începând din 2015, după ce a pus capăt carierei sale de antrenor în 2009. În zece sezoane ca jucător al lui Tottenham, Kinnear a cucerit două Cupe ale Ligii engleze, Cupa Angliei şi Cupa UEFA, înainte de a pleca la formaţia Brighton and Hove Albion, în 1975. El a fost nevoit să agaţe ghetele în cui un an mai târziu, în 1976, la doar 30 de ani, din cauza unei accidentări la genunchi. Ca antrenor, Joe Kinnear a pregătit pentru scurte perioade selecţionatele Indiei şi Nepalului, înainte de conduce formaţiile engleze Wimbledon, Luton Town, Nottingham Forest şi Newcastle United.

18: Pilotul de raliuri Kenjiro Shinozuka , primul japonez care a câştigat Raliul Paris-Dakar, a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani, în urma unui cancer de pancreas. Prima sa participare la Raliul Paris-Dakar s-a produs în 1986, la 38 de ani, cu un model Mitsubishi Pajero. Shinozuka a terminat pe locul 3 în 1987, pe doi în 1988, iar în al 12-lea său an de participare, în 1997, a câştigat Dakarul, devenind primul japonez din istorie învingător în celebra cursă. Shinozuka a continuat să participe la Raliul Paris-Dakar până în 2007, fiind una din figurile centrale ale sportului cu motor din Japonia, membru al al "Hall of Fame"-ului automobilismului nipon din 2022.

4. Clubul francez de fotbal AS Saint-Etienne a anunţat decesul olandezului Kees Rijvers , la vârsta de 97 de ani, campion al Franţei în 1957 şi câştigător al Cupei Franţei în 1962, fost antrenor al echipei PSV Eindhoven şi selecţioner al echipei Olandei. Mijlocaşul ofensiv supranumit "Trottinette" sau "Trei mere", din cauza înălţimii modeste (1,64 m), Kees Rijvers, născut Cornelius Bernardus Rijvers, a purtat culorile clubului ASSE în trei perioade distincte (1951-1953, 1955-1957 şi 1960-1962). El a jucat, de asemenea, în Franţa pentru Stade Francais (1953-1955). În Olanda, el a jucat pentru NAC Breda (1944-1950, 1962-1963) şi Feyenoord Rotterdam (1957-1960). După cariera de jucător, el a devenit antrenor, debutând la Twente (1966-1972) înainte de a prelua conducerea tehnică a lui PSV Eindhoven, pe care a antrenat-o din 1972 până în 1979 (apoi câteva luni în 1984), cucerind trei titluri de campion al Olandei şi o Cupă UEFA. Rijvers a fost şi selecţioner al Olandei în perioada 1981-1984.

3: Fostul antrenor uruguayan Roberto Fleitas , care a câştigat cu echipa naţională a ţării sale Copa America, dar şi Copa Libertadores şi Cupa Intercontinentală cu Nacional Montevideo, a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani. Născut la Montevideo în mai 1932, Fleitas a debutat ca selecţioner al Uruguayului în iunie 1987. El a condus echipa Uruguayului la Copa America din Argentina în 1987, cucerind trofeul. După experienţa sa la cârma echipei naţionale, Fleitas a preluat banca în noiembrie 1987 banca tehnică a echipei Nacional, pe care a condus-o în 168 de meciuri în trei mandate (1987-1988, 1992-1993 şi 1997). Cu Nacional, el a câştigat Copa Libertadores în 1988 după 3-0 cu formaţia argentiniană Newell's Old Boys în finala competiţiei. Câteva luni mai târziu, el a câştigat Cupa Intercontinentală după 7-6, la penalty-uri, cu olandezii de la PSV Eindhoven.

22: Portughezul Artur Jorge , fost antrenor al echipelor FC Porto, Benfica şi Paris Saint-Germain, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani. Fost atacant al echipelor FC Porto, Benfica Lisabona şi Belenenses, Artur Jorge, care împlinise 78 de ani pe data de 13 februarie, s-a ilustrat în cursul lungii sale cariere de antrenor, ocupând de două ori banca tehnică a echipei Paris Saint-Germain (1991-1994 şi 1998-1999), dar le-a pregătit şi pe FC Porto (1984-1987 şi 1989-1991), Matra Racing (1987-1989), Benfica Lisabona (1994-1995), selecţionata Portugaliei (1996-1997), US Creteil (2006-2007). Parcursul său de antrenor l-a purtat şi în Arabia Saudită, între 1999 şi 2001, la Al-Nassr şi Al Hilal, dar şi în Rusia (2003-2004) şi la cârma naţionalei Camerunului (2004-2006). Artur Jorge a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1987 cu FC Porto după victoria în faţa lui Bayern Munchen (2-1). Tehnicianul portughez a mai câştigat Cupa Franţei în 1993 şi campionatul în 1994 la cârma lui Paris Saint-Germain.

8: S-a stins Nicolas Holveck (52 ani), fost conducător al cluburilor franceze de fotbal AS Nancy (2023-2024), Stade Rennais (2020-2022) şi AS Monaco (2014-2020).

10: Fostul start al fotbalului american OJ Simpson (foto, sus) şi-a pierdut viaţa la vârsta de 76 de ani. OJ fusese achitat în 1995, în procesul secolului, pentru moartea fostei sale soţii, din lipsă de probe.



15: Fostul fotbalist german Bernd Holzenbein, campion mondial în 1974 alături de Frank Beckenbauer şi Gerd Muller, între alţii, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani, a anunţat marţi Eintracht Frankfurt, clubul la care a evoluat timp de 14 sezoane. Mijlocaş ofensiv în selecţionata Germaniei de Vest începând din octombrie 1973, Holzenbein i-a luat locul de titular lui Jupp Heynckes la Cupa Mondială din 1974, găzduită de Germania, disputând şase dintre cele şapte meciuri ale Mannschaft-ului (a stat pe bancă la înfrângerea în faţa Germaniei de Est, în faza grupelor) la această competiţie. Cariera sa la nivel de club este legată de Eintracht Frankfurt, la a sosit la 1 iulie 1967, după ce a trecut prin echipele de tineret ale acestei grupări. Cel mai bun marcator din istoria lui Eintracht (160 de goluri în 420 de meciuri), Bernd Holzenbein a câştigat de trei ori Cupa Germaniei (1974, 1975 şi 1981) şi mai ales Cupa UEFA (precursoarea Europa League), în 1980. În finalul carierei, el a jucat mai multe sezoane în Statele Unite, la Fort Lauderdale Strikers, Memphis Americans şi Baltimore Blast.



23: Primul campion olimpic venezuelean din istorie, pugilistul Francisco 'Morochito' Rodriguez, o veritabilă legendă locală, a încetat din viaţă la Caracas, la vârsta de 78 de ani. Francisco Rodriguez a cucerit medalia de aur la categoria semi-muscă la Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico (1968), devenind astfel primul campion olimpic al Venezuelei. Născut pe 20 septembrie 1945 la Cumana (nord-est ţării), Rodriguez, al doilea din cei 14 fraţi, a fost crescut de mama şi de bunica sa, după ce tatăl l-a abandonat la naştere. Campion panamerican în două rânduri (Winnipeg 1967 şi Cali 1971), el nu cunoscut aceeaşi glorie şi la profesionişti, dar WBA i-a adus miercuri un omagiu unei "legende" a acestei discipline.



29: Fostul mijlocaş Luis Mendoza, ''Mendocita'', una dintre legendele fotbalului venezuelean, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani. Mendocita a disputat 15 meciuri în tricoul naţionalei între 1967 şi 1979. Mendocita a fost considerat unul din cei mai buni jucători venezueleni din toate timpurile şi a participat la trei ediţii de Copa America, trecând pe la echipe de prim plan în ţara sa, ca Estudiantes Merida, Deportivo Galicia şi Deportivo Italia. În 1989, el a fost selecţionerul Venezuelei.



MAI

5: Halterofilul ucrainean Oleksandr Pielieşenko, dublu campion european şi participant la Jocurile Olimpice de la Rio, a fost ucis pe front, a anunţat luni Federaţia ucraineană de haltere. Pielieşenko, care a murit la vârsta de 30 de ani, a fost dublu campion european, în 2016 şi 2017. La Olimpiada de la Rio, în 2016, a ocupat locul al patrulea la categoria 85 kg (la care românul Gabriel Sîncrăian a obţinut iniţial medalia de bronz, dar a fost ulterior descalificat pentru dopaj). Oleksandr Pielieşenko s-a alăturat forţelor armate ucrainene la începutul ofensive ruse, în februarie 2022, a reamintit Comitetul Olimpic Ucrainean.



5: Cesar Luis Menotti, fostul selecţioner al naţionalei de fotbal a Argentinei care în 1978 câştiga titlul mondial, a murit la vârsta de 85 de ani. Menotti a fost internat în martie într-un spital din Buenos Aires pentru un "caz sever de anemie" şi externat la mijlocul lunii aprilie. Născut la Rosario, Menotti a fost jucător profesionist în anii 1960, apoi şi-a început cariera de antrenor, câştigând campionatul argentinian cu clubul Huracan din Buenos Aires, în 1973. A preluat apoi conducerea reprezentativei naţionale pe care a condus-o la titlul mondial în 1978 şi pe care a antrenat-o şi la CM din Spania din 1982. Menotti a pregătit echipele pe Boca Juniors, River Plate, FC Barcelona cu Diego Maradona, Atletico Madrid, dar palmaresul i s-a îmbogăţit doar cu o Cupă a Regelui în Spania, o Supercupă a Spaniei şi o Cupă a Ligii Spaniei, competiţie care a dispărut de atunci, cu FC Barcelona în 1983.



13: Fostul rugbist francez Lucien Mias a încetat din viaţă la vârsta de 93 de ani, Mias a fost căpitanul echipei Franţei la turneul din Africa de Sud, în 1958.



14: Unul dintre portarii naţionalei de fotbal a Argentinei la Cupa Mondială din Italia, din 1990, Fabian Cancelarich, a suferit un stop cardiac şi a decedat marţi, la vârsta de 58 de ani, în timp ce îndeplinea funcţia de antrenor pentru portari al clubului Ferro Carril Oeste, la care a fost portar între 1986 şi 1999. El a mai apărat culorile cluburilor Belgrano de Cordoba, Newells, Huracan, Talleres de Cordoba, Platense şi Central Cordoba de Rosario, precum şi la formaţia columbiană Millonarios.



20: Fostul internaţional Karl-Heinz Schnellinger, care a marcat golul egalării pentru Germania de Vest în semifinala epică a Cupei Mondiale de fotbal din 1970, a decedat la vârsta de 85 de ani. La CM 1970, fundaşul Schnellinger a egalat (1-1) în minutele adiţionale ale semifinalei de la Ciudad de Mexico, Italia câştigând în cele din urmă cu 4-3, după prelungiri, în ceea ce a fost numit ''Meciul Secolului''. Golul, singurul reuşit de Schnellinger în 47 de selecţii adunate între 1958 şi 1971, a făcut din jucător o legendă. El a jucat şi finala Cupei Mondiale din 1966, pierdută de Germania pe Wembley cu 2-4, după prelungiri, în faţa Angliei. Schnellinger şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Italia, unde a plecat în 1963, la un an după ce câştigase campionatul Germaniei cu FC Koln. După ce a jucat câte un sezon la Mantova şi AS Roma, fundaşul german a evoluat timp de nouă ani la AC Milan, între 1965 şi 1974, câştigând mai multe trofee, printre care Serie A, Cupa Campionilor Europeni şi două Cupe ale Cupelor.



22: Fostul campion olimpic britanic David Wilkie a decedat miercuri la vârsta de 70 ani după ce a pierdut bătălia cu cancerul. Wilkie, campion olimpic la Montreal 1976 la înot, în proba de 200 m bras, a încetat din viaţă în locuinţa sa, înconjurat de familie. În palmaresul înotătorului scoţian mai figurează un argint olimpic (200 m bras) la Munchen 1972, un alt argint (100 m bras) la Montreal, trei titluri mondiale şi două europene.



27: Americanul Bill Walton, dublu campion al NBA şi unul din jucătorii de prim rang ai ligii profesioniste nord-americane de baschet în anii 1970-1980, a încetat din viaţă, luni, la vârsta de 71 de ani, a anunţat liga, citată de AFP. Fost pivot, Walton a fost unul din jucătorii cheie ai lui Portland Trail Blazers (1974-1979), cu un titlu NBA în 1977, singurul din istoria clubului, înainte de a juca pentru Clippers (la San Diego 1979-1984 şi apoi la la Los Angeles 1984-1985), iar ulterior la Boston Celtics (1985-1988), cu care a cucerit un nou titlu în 1986, alături de legendarul Larry Bird. Jucătorul de 2,11 m a disputat în cursul carierei sale 486 de meciuri în NBA, fiind ales MVP-ul (cel mai bun jucător) sezonului regular 1977-1978.



29: Germanul Manfred Wolke, campion olimpic la box în 1968, a încetat din viaţă la vârsta de 81 de ani. Ca reprezentant al Germaniei de Est, Manfred Wolke a cucerit medalia de aur la categoria welter cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Ciudad de Mexico, în anul 1968. După ce a pus capăt carierei sale de boxer, Wolke a devenit antrenor, iar printre cei mai iluştri elevi ai săi s-au numărat Axel Schulz şi Henry Maske.



IUNIE

2: Larry Allen, fostul star al echipei Dallas Cowboys, a murit subit la vârsta de 52 de ani, în timpul unei vacanţe în Mexic, a anunţat franciza din Liga profesionistă de fotbal american (NFL). Jucător cu un fizic impunător (1,91 m şi 147 kg), Allen a fost unul dintre arhitecţii ultimei victorii a lui Dallas Cowboys în Super Bowl, în 1996. În total, el a jucat douăsprezece sezoane alături de Cowboys (1994-2005) înainte de a se transfera la San Francisco 49ers (2006-2007), unde a pus capăt carierei sale sportive. Larry Allen a fost inclus în Hall of Fame, salonul gloriilor din NFL, la prima sa nominalizare în 2013 şi a figurat în mod regulat în echipele deceniului, în anii 1990 şi 2000.



12: Jerry West, jucător emblematic şi director executiv al NBA, a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani, a anunţat clubul de baschet Los Angeles Clippers, pentru care era consultant. Fostul fundaş al echipei Los Angeles Lakers (1960-1974), franciză cu care a eşuat de şapte ori în finala NBA înainte de a ridica în sfârşit trofeul în 1972, a fost întruchiparea excelenţei în baschet, până la punctul de a servi drept model pentru sigla oficială a ligii. În decurs de 14 sezoane la Los Angeles Lakers, Jerry West a marcat 25.192 puncte, recordul său fiind doborât doar de regretatul Kobe Bryant, care a reuşit 25.208 puncte.



17: Rugbystul neozeelandez Connor Garden-Bachop, jucătorul echipei Highlanders, a murit subit la vârsta de 25 de ani. După ce a semnat cu Highlanders, în 2021, Connor Garden-Bachop a disputat de atunci în total 30 de meciuri în Super Rugby, principala competiţie rezervată cluburilor din Emisfera Sudică. El urma să-şi continue aventura alături de Highlanders şi în sezonul viitor. Connor Garden-Bachop este fiul foştilor internaţionali neozeelandezi Stephen Bachop şi Susan Garden-Bachop şi nepotul unui alt All Black, Graeme Bachop.



18: Willie Mays, unul dintre cei mai mari jucători din istoria Ligii profesioniste nord-americane de baseball (MLB), a murit marţi la vârsta de 93 de ani, a anunţat familia sa într-un comunicat comun cu fosta sa echipă, San Francisco Giants. Mays a fost primul jucător de culoare care a fost căpitanul unei echipe din Major League Baseball. Născut în Alabama, în 1931, el a jucat pentru prima oară baseball alături de Black Barons din Birmingham, în Negro American League, în 1948. Trei ani mai târziu, el a ajutat echipa Giants s câştige World Series - marea finală a MLB - ultimul titlu al acestei francize înainte de a se muta de la New York la San Francisco, în 1958. Willie Mays s-a retras în 1973, terminându-şi cariera la New York Mets, după ce a jucat la Giants din 1951 şi până în 1972. El a fost inclus în Baseball Hall of Fame în 1979. În 2015, preşedintele american Barack Obama i-a acordat Medalia Prezidenţială a Libertăţii lui Willie Mays.



24: Legendarul baschetbalist sârb Dragan Kapicic, membru al selecţionatei fostei Iugoslavii care a câştigat primul aur mondial, în 1970, a decedat la vârsta de 75 de ani. Kapicic a câştigat ale şase medalii de aur la Campionatele Europene şi Balcanice cu selecţionata iugoslavă, precum şi trei medalii de argint, una dintre ele la Campionatul Mondial din 1974. El a disputat în total 169 de meciuri pentru selecţionata ţării sale, care s-a dezintegrat în anii 1990, înscriind 1.484 de puncte. Dragan Kapicic şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Steaua Roşie Belgrad, din 1966 şi până în 1975, fiind cel mai bun marcator din istoria clubului belgrădean, alături de care a cucerit două titluri de campion al Iugoslaviei şi trei cupe naţionale. Din 2007 până în 2011, Kapicic a fost preşedintele Federaţiei de baschet din Serbia.



27: Fostul internaţional camerunez Landry Nguemo a decedat la vârsta de 38 de ani, într-un accident de circulaţie produs între Yaounde şi Bafoussam. Mijlocaşul originar din Yaounde, care şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale în Franţa, a evoluat pentru selecţionata "Leilor neîmblânziţi" între 2006 şi 2014. A mai evoluat la cluburile franceze AS Nancy-Lorraine, la care a debutat ca fotbalist profesionist, Girondins Bordeaux şi AS Saint-Etienne. Fotbalistul camerunez a mai jucat în Turcia şi Norvegia, înainte de a se retrage şi a deveni antrenorul echipei Under-16 a clubului AS Nancy-Lorraine.



30: Fostul mare gimnast francez Eric Poujade s-a stins la vârsta de 51 de ani. Palmaresul său cuprinde două titluri de campion european (1998) şi o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Sydney (2000), unde a fost învins în finala de la cal cu mânere de românul Marius Urzică.



IULIE

1: Fostul atlet sud-african Jacques Freitag, 42 ani, campion mondial la înălţime în 2003, a fost găsit fără viaţă cu răni de gloanţe după ce dispăruse timp de două săptămâni. Freitag a câştigat medalii de aur la Campionate Mondiale de juniori, tineret şi seniori. El a devenit campion mondial de seniori în 2003 la Paris (2,35 m). Recordul său personal, stabilit în 2005, era de 2,38 m. La singura participare la Jocurile Olimpice, la Atena în 2004, s-a clasat doar al 20-lea.



4: Fostul jucător uruguayan Raul Ricardo Dos Santos, care a evoluat la cluburile spaniole de fotbal Albacete şi Villarreal, a încetat din viaţă la vârsta de 59 de ani, a anunţat clubul Defensor Sporting, pentru care a jucat în 1991, 1992 şi 1996. Fostul atacant a jucat două partide cu echipa Uruguayului în 1992 şi 1993.



6: Ciclistul norvegian Andre Drege (25 de ani) a decedat după o căzătură în timpul etapei a patra (penultima) a Turului Austriei. Drege, component al echipei Coop Repsol, se afla într-un grup de rutieri care au evadat din pluton în momentul în care a căzut în timpul unei coborâri, în regiunea Grossglockner, pe una dintre cele mai celebre şosele alpine ale ţării.



AUGUST

1: Englezul Craig Shakespeare, fostul antrenor al echipei de fotbal Leicester City, a încetat din viaţă la 60 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Shakespeare urma un tratament pentru cancer începând din octombrie 2023. Pe lângă activitatea sa la Leicester City, Craig Shakespeare a mai lucrat în cariera sa la West Bromwich Albion, Hull, Everton, Watford, Aston Villa şi Norwich City, fiind şi antrenor secund la selecţionata Angliei, în 2016.



3: Pugilistul algerian Mustapha Moussa, care în 1984 a fost primul sportiv care a oferit ţării sale o medalie olimpică (de bronz), a murit la vârsta de 62 de ani în urma unui accident rutier la Oran. Mustapha Moussa a câştigat o medalie de bronz la categoria 81 kg la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, după ce a fost campion al Algeriei în 1979, 1980 şi 1983.



8: Camerunezul Issa Hayatou, conducătorul emblematic al Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF) timp de trei decenii (1988-2017), a încetat din viaţă, la vârsta de 78 de ani. Înaintea mandatului său la CAF, el a condus Federaţia cameruneză în perioada 1986-1988, iar apoi a devenit membru al Consiliului Executiv al FIFA şi al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO).



12: Willi Lemke, fostul conducător al clubului german de fotbal Werder Bremen, a decedat luni, la vârsta de 77 de ani. Fost senator pentru educaţie şi consilier special al secretarului general al ONU, Lemke s-a stins din cauza unei hemoragii cerebrale. Lemke a devenit director sportiv la Werder Bremen în 1981 şi, alături de antrenorul Otto Rehhagel, a condus clubul în cea mai de succes perioadă a acestuia. Cu Lemke la cârmă, Werder Bremen a câştigat Bundesliga în 1988, Cupa Germaniei în 1991 şi 1994, precum şi Cupa Cupelor în 1992.



20: Humberto "Bocha" Maschio, fost fotbalist şi antrenor argentinian de fotbal, care a câştigat Copa Libertadores cu cluburile Racing Club şi Independiente, a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani. "Bocha", care a jucat pe postul de atacant, a debutat în prima divizie argentiniană la Racing Club de Avellaneda, fiind selecţionat apoi la echipa naţională cu care a câştigat Copa Sudamericana în 1957. El a mai evoluat la Atalanta, Inter Milano şi Fiorentina, revenind apoi la Racing Club. El a câştigat campionatul în 1966, Copa Libertadores în 1967 şi Cupa Intercontinentală în 1967, Racing Club fiind primul club argentinian care cucereşte trofeul intercontinental. Ca antrenor, Maschio a pregătit pentru o scurtă perioadă naţionala Argentinei şi în principal clubul Independiente, cu care a cucerit trofeul Copa Libertadores în 1973.



20: Alvin Attles, o legendă a echipei americane de baschet Golden State Warriors şi component al "Hall of Fame"-ului NBA (Galeria Gloriilor), a încetat din viaţă la vârsta de 87 de ani, a anunţat clubul la care a activat timp de 11 sezoane începând din 1960. În ultimul din cele 11 sezoane ale sale, 1970-1971, Attles şi-a asumat rolul de jucător şi antrenor al echipei, funcţie în care a rămas până în 1983, cucerind şi un inel de campion al ligii profesioniste nord-americane de baschet în 1975. Alvin Attles a fost selecţionat de Golden State Warriors la draftul din 1960. În afara celor 13 sezoane ca antrenor, el a avut numeroase alte responsabilităţi la clubul său până în ziua decesului.



22: Fostul tenisman suedez Peter Lundgren, care l-a antrenat pe legendarul Roger Federer, a decedat la vârsta de 59 de ani. Lundgren a cucerit trei titluri ATP şi a atins locul 25 în clasamentul mondial în 1985, într-o epocă în care tenisul suedez avea vedete ca Mats Wilander sau Stefan Edberg, care i-au succedat legendarului Bjorn Borg. După ce şi-a încheiat cariera de jucător, Lundgren l-a antrenat pe Federer între 2000 şi 2003, contribuind la câştigarea a zece turnee ATP şi la primul titlu de Mare Şlem, la Wimbledon, în 2003.