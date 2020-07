Doliu in fotbalul european! Un jucator din echipa legendara a lui Ajax a incetat din viata!

Fotbalul european este in doliu dupa ce a fost anuntat decesul unui jucator legendar din Olanda.

Este vorba despre Wim Suurbier, care a jucat pentru Ajax si pentru nationala Olandei in anii '70.

El a fost fundas in perioada de glorie a lui Ajax, cand olandezii erau antrenati de romanul Stefan Kovacs si dominau fotbalul european.

Astfel, in 7 ani petrecuti la Amsterdam, Suurbier a adunat in palmares 17 trofee, printre care 3 Cupe ale Campionilor Europeni.

In plus, el a jucat si 3 finale de Campionate Mondiale si Europene, in perioada 1974-1978.

Ajax a anuntat decesul fostului fotbalist legendar, care a plecat dintre noi la varsta de 75 de ani, dupa ce a suferit in aprilie o hemoragie cerebrala.

Een groot Ajacied is niet meer. ♥️ Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 12, 2020

Wim Suurbier a fost bun prieten cu Johan Cruyff, iar fiul acestuia din urma a fost primul care a transmis un mesaj dupa aflarea vestii.

Fostul fundas a mai evoluat, de-a lungul carierei, la Schalke si la Metz, apoi transferandu-se in Statele Unite, unde a jucat pentru 4 echipe.

In 1983, in America, Suurbier si-a inceput cariera de antrenor, aflandu-se pe banca a 7 echipe din MLS.

Cel mai recent contact cu fotbalul pe care l-a avut dateaza din 2017, cand olandezul a fost antrenorul secund al unei echipe din India.