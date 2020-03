Atalanta a facut anuntul printr-un comunicat postat pe site-ul oficial.

Primul jucator depistat la Atalanta este portarul, Marco Sportiello. In comunicat, italienii au precizat ca fotbalistul nu are simptome, iar jucatorii erau deja in carantina.

Sportiello a fost coechipier cu Ciprian Tatarusanu, la Fiorentina, in anul 2017, cand a venit la gruparea italiana, atunci cand romanul era titular, insa a ales sa plece la Nantes.