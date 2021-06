Presedintele Frantei si-ar dori ca N'Golo Kante sa castige Balonul de Aur! Ce spune Macron despre Kylian Mbappe

N'Golo Kante a reusit sa faca un sezon fulminant in Champions League, acolo un de a si castigat trofeul impotriva celor de la Manchester City.

Presedintele Frantei a vorbit joi la radioul francez RMC de la centrul de antrenament din Clairefontaine, unde a facut o vizita la echipa nationala, Macron a fost plin de laude pentru mijlocasul lui Chelsea.

"N'Golo Kante este un jucator grozav, precum Kylian Mbappe si el este un exemplu. Si el si Kylian sunt oameni buni, cu valori de efort si de comunitate. Sunt loiali cluburilor din care provin. El este un exemplu pentru tinerii din tara. Vom vedea din sezonul intreg pe care Kante l-a avut cu clubul sau si sunt convins ca va juca bine la Euro si va lua Balonul de Aur", a spus Macron la emisiunea" Top of the foot"

Kante, in varsta de 30 de ani, a fost remarcabil in 2021 si este unul dintre principalii favoriti pentru a castiga prestigiosul trofeul acordat pe parcursul unui an calendaristic.

In vizita, Macron a petrecut timp cu "Les Bleus" si cu antrenorul lor principal Didier Deschamps, la fel ca inainte de Cupa Mondiala din 2018. Le-a spus, la fel ca acum trei ani, sa aduca trofeul inapoi acasa, sa nu renunte niciodata si sa fie o echipa mare pentru intreaga tara.

