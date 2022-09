Chelsea pregătește o super-lovitură! Starul din Bundesliga a făcut vizita medicală pe ascuns și poate semna în 2023 

Gruparea preluată de americanul Todd Boehly de la Roman Abramovich se află pe locul 7 în clasamentul Premier League, după un start de sezon deloc bun. Conducerea a renunțat la Thomas Tuchel, iar în locul său a fost numit Graham Potter, asta și după o campanie de transferuri care nu pare să-i fi ajutat pe londonezi.

Conducerea lui Chelsea a început să pregătească transferurile deja pentru următoarele campanii, iar presa din Germania anunță o mare lovitură.

Conform BILD, cel mai bun jucător al lui RB Leipzig din ultimele sezoane, Christopher Nkunku (24 ani) a făcut o vizită medicală secretă cu londonezii în cursul acestei săptămâni. Atacantul francez se află pe lista englezilor, care ar pregăti o ofertă pe termen lung pentru Nkunku.

Jurnalistul Fabrizio Romano informează că Chelsea pregătește o ofertă pentru 2023, însă cele două cluburi nu au finalizat încă acordul, urmând să discute despre prețul transferului. Clauza de reziliere a lui Christopher Nkunku este de 60 de milioane de euro, însă cele două cluburi urmează să stabiliească dacă se va ajunge la o înțelegere diferită.

Christopher Nkunku had a medical with Chelsea, confirmed as called by @BILD. ???????? #CFC

Chelsea sent long term contract bid to Nkunku to prepare the deal for 2023.

It’s not done yet, as Chelsea & RB Leipzig will speak about fee: €60m release clause, or different deal structure. pic.twitter.com/645YGNjsCc