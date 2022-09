Dan Petrescu a răbufnit! Antrenorul a răspuns valului de critici: „Am jucat 5 ani la Chelsea și toată lumea îmi spunea Regele”

CFR Cluj a ratat calificarea în Champions League încă din primul tur, fiind eliminată de Pyunik Erevan, însă și-a continuat parcursul european în tururile preliminare ale Conference League, iar Dan Petrescu a reușit să ajungă cu echipa în grupe.

La ultimele meciuri, suporterii din Gruia au strigat demisia pentru antrenorul trecut pe la Chelsea, chiar dacă ardelenii se află pe poziția a patra în clasament, cu 18 puncte și două meciuri în minus.

Dan Petrescu: „Am stat în vestiar cu cu campioni mondiali, cu Desailly, cu Vialli!”

„Eu am jucat doar 5 ani la Chelsea și toată lumea îmi spunea Regele. În România nici nu ne dă bilete la meciuri să vedem meciurile. Am și eu 20 de și ceva de ani de antrenorat, am jucat 14 ani în străinătate, am stat în vestiar cu campioni mondiali, cu Desailly, cu Vialli.

Am câștigat și eu Cupa Cupelor, Cupa Angliei, am făcut și eu ceva. Chiar așa să-mi spună niște mari specialiști de la TV să-mi dau demisia? La primele înfrângeri am devenit antrenor prost? Stai așa! Vreau să fiu respectat. Dacă sunt, atunci respect și eu pe toți. Dar eu nu sunt respectat.

Dacă și pe Hagi, care e Regele fotbalului românesc, nu joacă echipa un meci-două... eu mă bucur dacă e Hagi pe primul loc pentru că muncește. Cel mai mult mă bucur când e CFR, apoi Hagi.”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu la Orange Sport.

Programul lui CFR Cluj în grupele Conference League