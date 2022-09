Dorit de Manchester United și Chelsea, Frenkie de Jong a dezvăluit motivul pentru care nu a plecat de la Barcelona

Dorit în Premier League de echipe precum Manchester United și Chelsea, olandezul a ales, în cele din urmă, să rămână pe Camp Nou. La aproape trei săptămâni după încheierea perioadei de transferuri, De Jong a dezvăluit că și-a dorit în tot acest timp să rămână la formația blaugrana.

„Mi-am dorit tot timpul să rămân la Barcelona și de asta am rămas calm în această vară. Clubul are propria idee, eu am ideea mea, uneori lucrurile se ciocnesc unul de altul. Dar lucrurile au mers bine”, a spus De Jong, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Frenkie de Jong: “I always wanted to stay at Barcelona this summer… and this is why I always remained calm in the summer”. ???????? #FCB

“The club has it's own idea's and I have my own idea, sometimes this clashes with each other. But things went okay”. @TheEuropeanLad pic.twitter.com/ItWVGuYsXD