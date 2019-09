"N-am vazut in viata mea asa ceva! Mi-e teama!" Declaratia incredibila a lui Uhrin dupa meciul Astra - CFR

Antrenorul lui Dinamo nu mai asteapta transferuri.

Dusan Uhrin a vorbit despre partida cu Sepsi de luni seara si a dezvaluit un lucru de care ii este teama mai multe decat orice: penalty-urile!

"Sepsi nu a marcat multe goluri, dar nu a primit nici multe goluri. Au multe remize, iar daca vrem sa castigam trebuie sa inscriem minimum doua goluri. Ei au marcat de fiecare data cel putin un gol.



Mai este o zi pentru a transfera jucatori, dar nu este important pentru mine. Lucrez cu jucatorii pe care ii am, iar asta este mult mai important pentru mine.



Vom lupta cu ei si vom vedea ce se va intampla. Ieri a fost meciul dintre Astra si CFR si toata lumea a vazut ce s-a intamplat. Fiecare meci are parte de un penalty. Nu am mai vazut asa ceva niciodata in viata mea. Chiar fiecare meci. imi este frica de jocul din careu. In careul nostru" a spus Dusan Uhrin in conferinta de presa.