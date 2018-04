Cea mai lunga deplasare din fotbalul mondial! Echipa care a zburat 10.300 de kilometri, de pe un continent pe altul. Meciul s-a terminat 0-0 :)

Un meci din liga a doua rusa a consemnat cea mai lunga deplasare din fotbalul mondial. Baltika Kalinigrad a zburat peste 10.000 de kilometri, din Europa in extremul Orient, pentru meciul contra celor de la Luch Vladivostok. Partida s-a incheiat cu scorul de 0-0!

Kalinigrad este o enclava rusa la granita Poloniei cu Belarusul, in timp ce Vladivostok este cel mai indepartat oras rus din partea asiatica, fiind in vecinatatea peninsulei Coreea si a Marii Japoniei!

The longest away trip in the world took place today as Baltika Kaliningrad travelled about 10,000 km to meet Luch Vladivostok in the second division in Russia.

The gamed ended 0-0, of course. pic.twitter.com/EsSpmWzddk