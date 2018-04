Dupa cazul Bricheta, a venit cazul Cocosul! Un rus a intrat cu un cocos viu pe stadion si l-a aruncat in teren. Ce pedeapsa risca

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Meciurile din ligile inferioare din Rusia nu aduc cel mai spectaculos fotbal, dar marcheaza cu siguranta la capitolul "momente bizare".

Partida dintre Luch-Energiya Vladivostok si Fakal, incheiata 1-3, a bifat un alt moment ciudat.

Suparat pe faptul ca echipa sa preferata, Vladivostok, a castigat doar 2 din ultimele 10 meciuri, un suporter a vrut sa protesteze impotriva conducerii si a antrenorului Alexander Grigoryana.

Acesta a intrat pe stadion cu un cocos viu si l-a aruncat pe teren, facand apoi gesturi obscene catre stewarzi si catre jucatori si antrenor.

Suporterul risca 15 zile de inchisoare.

More on the rooster-throwing protest by fans from Russian team Luch-Energiya at weekend:

Fan bought rooster for 500 roubles (£7), smuggled it into stadium under jacket

'The rooster was adequate, not like Grigoryan (the manager)'

'No idea what happened to it after the game' https://t.co/DAht14R15O