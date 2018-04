GOLUL WEEKENDULUI! Reusita fabuloasa incasata de Galata, care l-a facut pana si pe Terim sa zambeasca! VIDEO

Galatasaray a invins-o cu 2-1 pe Trabzonspor si e lider in Turcia, cu 57 de puncte, unul peste Istanbul BB. Echipa lui Terim a incasat un eurogol.

Trabzon i-a dat Galatei un gol fabulos, dar nu a fost indeajuns pentru a pleca cu puncte de la Istanbul. Galatasaray s-a impus cu 2-1, gratie reusitelor lui Feghouli si Gomis.



Slovacul Kucka, fost la AC Milan, a inscris pentru Trabzon in minutele de prelungiri, cand Galatasaray avea 2-0.



In urma acestui rezultat, Galata are 57 de puncte dupa 27 de etape. Istanbul Basaksehir are 56 puncte, iar Besiktas 53.



Kayserispor, echipa lui Marius Sumudica, e pe locul 6, cu 41 de puncte.