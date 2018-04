VIDEO | IMAGINI FABULOASE! Fanii lui Kayseri au luat cu asalt baza de pregatire a lui Sumudica inaintea derby-ului cu Fener

Fanii turci au luat cu asalt baza de pregatire a lui Kayserispor.

Echipa lui Sumudica joaca in aceasta, ora 20:00, o partida extrem de importanta cu Fenerbahce. Suporterii lui Kayseri s-au prezentat in aceasta dimineata la baza echipei pentru a-i sustine pe jucatorii lui Sumudica. Fanii au aprins torte si au scandat ca in timpul unui meci.



Inaintea etapei a 27-a, Kayserispor se afla pe locul 6 in campionat, cu 41 de puncte. Fenerbahce este pe locul 4, cu 48 de puncte. O victorie in meciul de pe teren propriu, l-ar apropia pe Marius Sumudica de locurile ce permit accesul direct in cupele europene din sezonul urmator.