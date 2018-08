Ce pedeapsa a primit fotbalistul din nationala Marocului care a UCIS un om dupa Mondial!

Amine Harit, jucator la Schalke 04, a scapat de inchisoare dupa ce a ucis un om intr-un accident rutier.

Mijlocasul marocan Amine Harit, component al formatiei germane Schalke 04, a primit 4 luni inchisoare cu suspendare dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane in luna iunie.

Instanta marocana care a pronuntat sentinta i-a dat si o amenda jucatorului gruparii din Bundesliga, in valoare de 8.600 dirhami (900 dolari). Decizia poate fi atacata cu apel.

Internationalul marocan, care a implinit 21 de ani, a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu moartea unui pieton la Marrakech (sud), putin dupa miezul noptii. Accidentul, in care si-a pierdut viata un barbat in varsta de 30 de ani, a survenit in timp ce jucatorul circula in compania fratelui sau in varsta de 14 ani pe un bulevard din Marrakech.

Amine Harit s-a intors in Maroc dupa Cupa Mondiala din Rusia. El a fost desemnat omul meciului Maroc - Iran, in ciuda infrangerii echipei sale (0-1).

Echipa Marocului a parasit dupa faza grupelor Cupa Mondiala 2018, unde s-a duelat cu Spania, Portugalia si Iran.