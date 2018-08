Unde va juca proaspatul campion mondial Pavard in noul sezon! Fundasul a dat GOLUL MONDIALULUI din Rusia

Proaspat campion mondial, Benjamin Pavard va continua la Vfb Stuttgart!

Benjamin Pavard, fundasul lui VfB Stuttgart, campion mondial cu nationala Frantei, nu va veni in aceasta vara la Bayern Munchen in cazul plecarii internationalului german Jerome Boateng, a declarat pentru ziarul Bild presedintele bavarezilor, Karl-Heinz Rummenigge.

Intrebat daca "Benjamin Pavard l-ar putea inlocui pe Boateng la Bayern", fostul mare international german a raspuns categoric: "Nu. ii avem pe Hummels, Sule, Martinez, care pot juca in centrul apararii, Alaba si doi jucatori tineri, Lukas Mai si Chris Richards".

Rummenigge nu a exclus totusi plecarea lui Jerome Boateng, care, potrivit presei franceze, va semna cu PSG. Oficialul a indicat ca bavarezii sunt gata sa discute daca vor primi "o oferta serioasa".

Pavard, in varsta de 22 de ani, are contract cu Stuttgart pana in 2021.

Golul inscris de Pavard in victoria cu Argentina (4-3) din optimile de finala ale Cupei Mondiale 2018 a fost ales "cel mai frumos gol" al competitiei, dupa votul publicului, a anuntat saptamana trecuta FIFA.