United, pregatita de despartirea de Mourinho! "Diavolii" i-au gasit deja inlocuitor: antrenorul care a scris istorie in Europa, asteptat pe Old Trafford

Manchester United i-a gasit inlocuitor lui Jose Mourinho.

Antrenorul portughez a intrat in conflict cu mai multe vedete de pe "Old Trafford", iar jurnalistii englezi sunt de parere ca sansele ca Mourinho sa isi duca pana la final contractul sunt destul de mici. De asemenea, Mourinho s-a certat si cu oamenii din conducere dupa ce le-a reprosat acestora campania de trasferuri din aceasta vara.

In cazul in care Mourinho va pleca, "Diavolii" au pregatita varianta de rezerva. Zinedine Zidane este omul care ii poate lua locul lui "The Special One", noteaza The Sun. Tehnicianul francez ar veni gratis la United din moment ce nu are niciun angajament dupa plecarea de la Real Madrid.

Zidane, in varsta de 46 de ani, a antrenat pana acum doar echipa a doua a Realului si prima formatie a madrilenilor. A castigat 9 trofee alaturi de Real Madrid, dintre care trei trofee UEFA Champions League consecutive.