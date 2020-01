Caz INCREDIBIL pentru Sumudica in Turcia! Se gandeste sa plece dupa ce clubul i-a dat TEAPA la transferuri

Sumudica are o relatie tot mai dificila cu sefii lui Gazisehir!

Conducerea i-a promis transferuri pentru a putea duce echipa la nivelul urmator, dar nu i-a adus niciun fotbalist dintre cei pe care Sumudica ii ceruse! Cazul Chipciu nu e singular. Sumudica n-a putut sa-l ia nici pe norvegianul Soderlund.

Sumudica si-a prelungit recent contractul cu Gazisehir pentru inca doi ani.

"Am cerut doi jucatori: Chipciu si Soderlund. Speram sa-i aducem. Sunt dezamagit, credeam ca-i vom lua. O sa vorbesc cu cei de aici, vedem daca raman aici si in urmatoarele luni", a spus Sumudica in aceasta seara.

Marius Sumudica a lasat si zilele trecute de inteles ca e nemultumit de modul cum decurge relatia cu oficialii lui Gazisehir. Acestia il banuiesc de aranjamente cu impresarii pentru comisioane.

"Se gandesc la Chipciu... vad ca e roman si cred ca-mi trag eu... Dar porecla mea nu e "Comision", nu stiu... E foarte greu, nici nu am suficienti jucatori sa fac schimbarile", s-a plans Sumudica.

Marius Sumudica are o clauza de reziliere a contractului in valoare de 175 000 de euro la Gaziantep. In ultimele saptamani, antrenorul a negociat cu Craiova, insa fara sa ajunga la o intelegere cu patronul Mihai Rotaru.