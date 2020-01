Sumudica a tunat dupa infrangerea cu Fenerbahce: "Am fost mai buni in repriza a doua!" Gaziantep a avut un gol anulat de VAR in finalul partidei

Gaziantep a pierdut pe teren propriu cu Fenerbahce, cu 2-0.

Sumudica a avut parte de un meci nebun in etapa 18 din prima liga a Turciei. Fenerbahce a invins-o pe Gaziantep, cu doua goluri marcate in repriza secunda, repriza in care Marius Sumudica a declarat ca echipa sa a jucat mai bine.

"Nu meritam infrangerea, am fost mai buni repriza a doua. Am avut ocazii, am ratat sansele clare si am dominat jocul. Nu cred ca meritam sa pierdem!", a declarat Marius Sumudica, conform beIN Sports.

Gaziantep a avut un gol anulat in finalul partidei, dupa ce arbitrul Huseyin Gocek a constultat arbitrajul video.

Sumudica a ajuns la al doilea meci fara victorie in campionatul Turciei si etapa viitoare va juca in deplasare la Genclerbirligi, echipa al carei golgheter este Bogdan Stancu.