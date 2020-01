Il suspecteaza ca-si ia COMISIOANE de la transferuri! Sumudica NU-L mai ia pe Chipciu! Anunt de ultima ora

Marius Sumudica a crezut ca transferul va reusi, dar sefii i-au pus piedici.

Desi jucatorul ar fi venit gratis, Sumudica a fost blocat de conducerea lui Gazisehir. Oficialii il suspecteaza ca-si ia comisioane de la transferuri! Afacerea e picata definitiv, sustine Sumudica.



"E foarte greu sa-l aducem pe Chipciu. Si-a dorit sa vina, eu mi-am dorit sa-l iau, dar nu depinde de mine. Nu am capacitatea de a plati salariul. Se gandesc ca e roman, ca ar fi jucatorul meu, ca as avea interese... Porecla mea nu e 'Comision', dar, in fine... La Alibec n-am nicio sansa. Noi nu platim sume de transfer. Nu exista nicio varianta. Chipciu era singurul roman pe care as fi dorit sa-l iau. Mi l-am dorit mult si pe Djokovic, m-a sunat un baiat care zicea ca e agentul lui si ca jucatorul ar vrea sa plece pentru ca e neplatit", a spus Sumudica.